Link kopiert

Auf 1,2 Millionen Schweizer Franken belief sich Ende 2017 der Kontostand des Vorarlberger Rechtsanwalts bei seinem Wertpapierdepot bei einer Bank in Liechtenstein. Für die ausländischen Kapitaleinkünfte fielen 2017 an Einkommensteuer 33.000 Euro in Österreich an, die der Anwalt nicht entrichtete. In