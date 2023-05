Link kopiert

Vorarlberg ist das einzige Bundesland, in dem im Vorjahr die Zahl der Schulwegunfälle zurückgegangen ist. Das berichteten am Donnerstag die Verantwortlichen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Gemäß Daten der Statistik Austria seien 2022 in Vorarlberg bei 28 Verkehrsunfällen auf dem Schulweg insgesam