Kinderlärm: Nachbarin warf drei große Steine

Auf Lärm von vier im Pool der Nachbarn badenden Kindern reagierte die sich gestört fühlende Beschuldigte am Nachmittag des 11. Juli 2022 im Bezirk Feldkirch so: Sie warf nach den gerichtlichen Feststellungen von ihrem Garten drei in etwa faustgroße Steine fünf Meter weit in den Garten der Nachbarin.