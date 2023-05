Link kopiert

Zu einem Brandereignis ist es am Dienstagabend in der Spitzeneckerstraße in Hohenems gekommen. Gegen 18 Uhr führte ein 63-jähriger Mann Flämmarbeiten an einem leerstehenden Stallgebäude durch. Gegen 18.20 Uhr verließ der Mann das Grundstück für kurze Zeit.

Etwa zehn Minuten später kam er zurück und b