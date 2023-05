Link kopiert

Die Klägerin erhält von ihrer beklagten Schwester 262.000 Euro. Darauf verständigten sich die Streitparteien am Dienstag in der jüngsten Verhandlung in dem Erbprozess am Landesgericht Feldkirch. Mit der gütlichen Einigung wurde der Zivilprozess zumindest vorläufig beendet. Der gerichtliche Vergleich