Sportwetten veruntreut: 23.000 Euro Schaden

Link kopiert

In nur zwei Tagen hat der 22-Jährige am 15. und 16. Dezember 2022 in dem Feldkircher Wettlokal Sportwetten für nicht weniger als zumindest 23.250 Euro abgeschlossen. Seine hohen Wetteinsätze hat der Mitarbeiter des betroffenen Wettlokals aber nicht bezahlt. Das ergab sich aus der Abrechnung des gesc