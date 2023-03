Tag nach Enthaftung: Einbruch in Tankstelle

Link kopiert

Am 1. März wurde der 16-Jährige wegen des Verdachts von im Februar verübten Diebstählen vorläufig festgenommen und am Abend nach zwei Stunden aus dem Polizeigewahrsam in die Freiheit entlassen. In der Nacht darauf beging der Beschuldigte am 2. März einen Einbruchsdiebstahl in einen Tankstellenshop i