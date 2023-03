Link kopiert

Zwei Skitourengeher sind am Donnerstag in Gaschurn von einer Lawine mitgerissen worden. Die beiden 23 und 35 Jahre alten Männer hatten das Schneebrett selbst ausgelöst, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie wurden von den Schneemassen erfasst und rund 200 Meter weit mitgerissen. Es gelang den zwei