Motorradfahrer fuhr in Tisch













Am Donnerstag fuhr ein 61-jähriger Motorradlenker in einen auf der linken Autobahnfahrspur liegenden Tisch. Das ereignete sich kurz nach der Ausfahrt Sigmarszell. Dabei verletzte sich der 61-Jährige am Schienbein. Er konnte einen Sturz vermeiden und sicher auf dem Seitenstreifen anhalten.