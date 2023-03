Link kopiert

In der Nacht von Dienstag, 21. März, auf Mittwoch, 22. März 2023, müssen laut Angaben der Stadt Bregenz zwischen 23 Uhr und 3 Uhr Spleißarbeiten in der unteren Rathausstraße in Bregenz durchgeführt werden. Dabei könne es zu kleineren Lärm­entwicklungen kommen, heißt es.