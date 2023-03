Link kopiert

Ein 14-jähriger in der Schweiz wohnhafter Österreicher muss sich gemeinsam mit zwei 16-jährigen Jugendlichen vor der Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen verantworten. Das Trio wird verdächtigt, am Mittwochabend einen unbewaffneten Raub begangen zu haben. Sie sollen am Bahnhof von Uzwil einem 1