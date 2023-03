Link kopiert

Wer erhält das Haustier nach der Scheidung, wenn dazu keine Vereinbarung der Eheleute vorliegt?

Der Oberste Gerichtshof (OGH) entschied diese Frage nun in einem anhängigen steirischen Gerichtsverfahren um einen Kater grundsätzlich so, dass davon in vergleichbaren Verfahren auch allfällige Vorarl­berg