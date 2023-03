Link kopiert

Wegen des Verbrechens der Schlepperei wurde die unbescholtene Angeklagte am Dienstag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu 20 Monaten Haft verurteilt. Ihre illegalen Einnahmen von 8050 Euro hat die Taxifahrerin als sogenannten Verfallsbetrag der Republik Österreich zukommen zu lasse