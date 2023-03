Link kopiert

Jenes betagte Ehepaar, das am 28. Februar mit einem Auto in Silbertal verunfallte, ist seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Landespolizeidirektion auf Anfrage mit. Die zuständige Polizeiinspektion sei am 4. März über das Ableben der Unfallbeteiligten informiert worden.

Der 90-jährige Autolenke