In der Nacht auf Freitag kurz vor 1.30 Uhr schlug ein 22-jähriger Mann in Rapperswil-Jona (SG) das Fenster eines Restaurants ein und verschaffte sich so Zutritt in das Innere. Er durchsuchte dann die Räumlichkeiten, wurde dabei jedoch von einem Passanten entdeckt, der ihn ansprach. Daraufhin flüchte