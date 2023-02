Link kopiert

Zu einem Arbeitsunfall kam es gestern Vormittag in Dornbirn. Zwei Männer waren gegen 9.25 Uhr in einem Stahlverarbeitungsbetrieb mit Tätigkeiten an einer Kommissionierungsanlage beschäftigt. Plötzlich blockierte die Anlage beziehungsweise bewegte sich eine 3,5 Tonnen schwere Stahlkassette nicht mehr