In der Belruptstraße und beim Eurospar Kronhalde in Bregenz wurden vor kurzem zwei Unterflur-Sammelstationen errichtet. Lärm- und Geruchsbelästigungen, Überfüllungen und Verschmutzungen an Abfallsammelstellen können durch die unterirdische Lösung reduziert werden, heißt es von der Stadt. Wesentliche