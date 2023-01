Geldtasche aus Auto in Garage gestohlen













Link kopiert

Die Landespolizei Liechtenstein berichtete gestern, dass in Triesen in ein Auto eingebrochen wurde. Eine unbekannte Täterschaft begab sich zwischen vergangenem Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort schlug sie bei einem Personenwagen die Scheibe der