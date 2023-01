Betrug in letzter Minute verhindert













Link kopiert

Am Montag nahm eine unbekannte Täterschaft per SMS Kontakt mit einer Frau aus Fußach auf und gab sich als deren Tochter aus. Mit dem Hinweis auf eine neue Telefonnummer erfolgte die weitere Kommunikation über Whatsapp. Die angebliche Tochter bat die Frau, eine Rechnung in Höhe von 1450 Euro auf ein