Link kopiert

Aus bisher unbekannter Ursache verlor eine 35-jährige Frau am Montagabend auf der Autobahn im schweizerischen Mörschwil die Kontrolle über ihr Auto. Es überschlug sich und kam auf der Sperrfläche auf dem Dach zu liegen. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am