Zwischen Jänner 2020 und Juli 2022 hat der Oberländer nach Ansicht der Richter in Vorarlberg 370 Gramm Kokain und 450 Gramm Marihuana verkauft. Dafür wurde der mit elf Vorstrafen belastete Angeklagte am Montag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.