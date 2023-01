Link kopiert

Am Freitagabend führte die Polizei in Hard eine Schwerpunktkontrolle zu Drogen im Straßenverkehr durch. Der 21-jährige Fahrer eines Pkw bog dann aber kurz vor dem Kontrollpunkt in die Jet-Tankstelle ab und versuchte so, einer Kontrolle zu entgehen. Als ihn die Beamten daraufhin kontrollieren wollten