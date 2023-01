Link kopiert

In einem Labor der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil-Jona (SG) ist es gestern kurz nach 11.30 Uhr zu einem Brand gekommen. Zwei Mitarbeitende waren dabei, einen geladenen Akku in ein Raupenfahrzeug einzusetzen. Dabei geriet der Akku aus unbekannten Gründen in Brand. Die beiden Mitarbeitenden