Eine Skifahrerin ist am Mittwoch im freien Skiraum von Zürs am Arlberg über einen etwa fünf Meter hohen Felsvorsprung abgestürzt, den sie übersehen hat. Sie landete in einem Bachbett und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Erstversorgung erfolgte durch die Crew des Notarzthubschraubers „Gallus 1“,