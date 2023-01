Link kopiert

In der Stadtgarage können Autofahrer mit dem System „EasyPark“ Parkgebühren abrechnen. Das funktioniert ohne Parkschein. Stattdessen wird das Nummernschild des Fahrzeugs von den Kameras erkannt. Automatisch wird bei Einfahrt der Parkvorgang in der App gestartet, bei der Ausfahrt gestoppt. Die App be