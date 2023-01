Link kopiert

Die Klägerin war nach Angaben ihres Anwalts die Lieblingslehrerin des beklagten Schülers. Inzwischen verlangt die Lehrerin in einem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch 58.000 Euro Schadenersatz von ihrem Schüler für einen Vorfall vom 14. Jänner 2020 in der Schule. Die Lehrerin wollte