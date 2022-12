Link kopiert

Zu einem Containerbrand mussten am Sonntagabend die Einsatzkräfte in Lauterach ausrücken. Gegen 19 Uhr meldeten Bewohner einer Wohnanlage im Buchenweg den Brand eines Papiercontainers. Wie die Polizei berichtet, haben unbekannte Täter einen pyrotechnischen Gegenstand in den Behälter geworfen, wodurc