Als Streitschlichter mussten am Stefanitag Beamte der Kantonspolizei St. Gallen fungieren. Sie wurden in Uznach zu einer Familie gerufen, deren 21-jähriger Sohn zu Weihnachten einen Hund angeschafft hatte. Die Mutter hatte mit dem Vierbeiner jedoch wenig Freude. Sie akzeptiere in ihrer Wohnung keine