Aktuell rufen vermehrt Betrüger an. Sie geben sich laut Polizei fälschlicherweise als Polizisten aus. Durch Geschichten über Einbrüche in der Nachbarschaft versuchen sie, den Opfern Informationen über Geldbeträge oder Wertgegenstände zu entlocken, und bieten eine sichere Verwahrung an. Die Polizei r