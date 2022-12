Ehemann erstochen: Sieben Jahre Haft

Link kopiert

Die geständige Angeklagte hat am 12. April in ihrem Einfamilienhaus in Schwarzach mit einem Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge ihrem Ehemann während eines Streits einen wuchtigen Stich in die linke Brust versetzt. Der 35-jährige Afrikaner starb daran 30 Minuten später in dem Haus.

