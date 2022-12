Link kopiert

Die potentiell gefährlichen Gegenstände, die am Donnerstag in einer Dornbirner Wohnung sichergestellt wurden, wurden laut Angaben der Polizei entschärft. Sie wurden abtransportiert und im Zuge mehrerer kontrollierter Sprengungen in einem Steinbruch vernichtet. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen ha