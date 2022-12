Link kopiert

Die Strafe in dem Schleppereiprozess fiel streng aus. Zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wurde am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch in einem Schöffenprozess ein unbescholtener und teilweise geständiger Angeklagter verurteilt. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Theo Rümmele is