In Schlangenlinien mit Auto kollidiert













Link kopiert

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Donnerstag in Schwarzenberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen 12.35 Uhr mit einem vermutlich dunkelblauen VW-Golf auf der L 48 von Schwarzenberg Dorf in Schlangenlinien Richtung Bersbuch. Auf Höhe der Parzelle Loch kollidierte er seitlich m