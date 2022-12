Link kopiert

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag in Rorschach ein alkoholisierter Autofahrer erwischt, der zuvor in St. Margrethen in einen Zaun gefahren war. Die durch den Aufprall fehlende Stoßstange machte den Mann bei der Kontrolle verdächtig. Er hatte sie ins Auto gelegt und war dann weitergefahren