Haft: Ladendieb mit Fanta in Unterhose













Link kopiert

Wegen versuchten Diebstahls einer 11,99 Euro teuren Wodkaflasche und einer Flasche Fanta im Wert von 1,25 Euro in einem Feldkircher Lebensmittelgeschäft im Dezember 2021 wurde der mit vier einschlägigen Vorstrafen belas­tete Angeklagte am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu einer Zusatzstrafe von