Berufung: Ex-Polizist muss doch nicht in Haft













Link kopiert

Der bestechliche Ex-Polizist muss auch nach dem dritten der bislang gegen ihn geführten Strafverfahren weder ins Gefängnis noch daheim eine Fußfessel tragen. Denn in der Berufungsverhandlung am Inns­brucker Oberlandesgericht (OLG) wurde der von Bertram Grass verteidigte 60-jährige Angeklagte am Dien