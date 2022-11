Zwei Tritte ins Gesicht, drei Jahre Gefängnis

Link kopiert

Der Angeklagte hat nach Überzeugung der Richter den 19-Jährigen mit Tritten ins Gesicht absichtlich schwer verletzt. Dafür wurde der einschlägig vorbestrafte 35-Jährige am Donnerstag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Als Teilschmerzengeld hat de