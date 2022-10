Link kopiert

In Hard gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.30 Uhr Müllcontainer in der Uferstraße und in der Messnergasse sowie im Schulweg in Brand. Anrainer der Uferstraße bemerkten den Brandgeruch und begannen, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Andere Zeugen verständigten die Rettun