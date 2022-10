Link kopiert

Der große Papiercontainer, der sich bisher beim Rettungsheim an der Höchster Straße in Dornbirn befand, wird Anfang November verlegt. Der neue Standort befindet sich laut Angaben der Stadt Dornbirn beim Feuerwehrhaus an der Siegfried-Fußenegger-Straße. Die Pressmulde nimmt auch größere Papierverpack