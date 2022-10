Link kopiert

Morgen, Montag, wird am Landesgericht Feldkirch in einem Schöffenprozess die angeklagte Vergewaltigung eines Kindes verhandelt. Inzwischen wurden weitere Einzelheiten aus der Anklageschrift bekannt. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch schildert die von ihr angeklagten Vorfälle so:

Der ledige Angeklagte