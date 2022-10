Link kopiert

Eine 29-jährige Vorarlbergerin ist am Sonntag in Innerbraz erschöpft aus einem Klettersteig gerettet worden. Die Frau kam nicht mehr weiter, ihr Begleiter setzte einen Notruf ab. In weiterer Folge wurden die beiden Alpinisten mit dem Hubschrauber per Tau aus der Felswand geborgen. Sie blieben unverl