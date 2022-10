Link kopiert

Vergleichsweise glimpflich ist am Mittwochabend ein Brand in einer Bregenzer Wohnung ausgegangen. Gegen 21.30 Uhr dürfte sich im Kinderzimmer der Akku eines E-Scooters von selbst entzündet haben, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der Akku sei dabei nicht ans Stromnetz angeschlossen gewesen.

