Tödlicher Arbeitsunfall: 35 Meter abgestürzt

Link kopiert

Bei einem tragischen Arbeitsunfall stürzte am 8. Oktober 2020 ein 37-jähriger Kranfahrer aus Tschechien bei einer Baustelle in Bregenz durch ein ausgefrästes Loch im Blechdach eines Hochregallagers eines großen Unternehmens 35 Meter in die Tiefe und war sofort tot.

Für den tödlichen Unfall macht die