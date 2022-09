Link kopiert

Teilbereiche der Ittensbergerstraße in Egg werden am 7. und am 13. September für den gesamten Verkehr gesperrt. Deswegen ist an beiden Tagen das Befahren der Straße in den Ortsteilen Widin, Ellmoos und Reute nicht möglich. Die Straßensperre bringt auch Einschränkungen des Busverkehrs mit sich. Die L