Link kopiert

In Vorarlberg leistete der ÖAMTC in den vergangenen drei Sommermonaten 5527 Pannenhilfen und schleppte 3352 Mal Fahrzeuge ab. Dabei liegt das Land im Bundesländervergleich der Einsatzzahlen hinten. In ganz Österreich gab es 174.840 Einsätze. Am meisten Bedarf nach Pannenhilfe gab es im August. Im Sc