3,5 Jahre Drogenhaft: Urteil aufgehoben

Zu insgesamt dreieinhalb Jahren Gefängnis wurde der vorbestrafte 24-Jährige im Mai in einem Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch verurteilt. Demnach soll der Unterländer zwischen 30. August und 8. Oktober 2021 in Vorarl­berg rund 500 Gramm Kokain verkauft und weitergegeben haben.

Der Oberste Ge