Ein 44-jähriger Mann fuhr am Dienstagvormittag mit seinem Elektro-Moped in Lustenau auf der L 203 von Höchst kommend in Richtung „Engelskreisverkehr“. Dort fuhr er einem plötzlich abbremsenden Pkw auf, der seine Fahrt nach dem Vorfall fortsetzte und damit Fahrerflucht beging. Der gestürzte Moped-Len