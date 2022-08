Link kopiert

Der in Vorarlberg lebende 21-Jährige hat schon zehn Vorstrafen und wurde mehrmals zu Haftstrafen verurteilt. Trotzdem muss der türkische Staatsbürger nicht in die Türkei zurückkehren und darf stattdessen zumindest vorläufig mit einer Rot-Weiß-Rot-Karte weiterhin in Österreich bleiben. Das hat der Ve