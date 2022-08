Link kopiert

Zwei Wanderinnen wurden am Freitagvormittag im Kleinwalsertal verletzt. In Riezlern rutschte eine Deutsche (53), die mit zwei Begleitern Richtung Hammerspitze unterwegs war, auf einem etwa 1,5 Meter breiten Abschnitt des Grates in 2000 Metern Höhe auf einer mit Kies bedeckten Steinplatte aus und stü