Link kopiert

Am Freitagabend wurden in den Bregenzer Seeanlagen von 19.30 bis 0.15 Uhr erneut schwerpunktmäßig Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer von der Fahrradpolizei bzw. dem „uniformierten Fahrraddienst“ der Polizei kontrolliert. Derartige Kontrollen hatte es schon eine Woche zuvor in der Nacht von Freitag auf Sa